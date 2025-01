- Ćao, ovo sam ja Nata, žena od preko 100kg. Razgaćila sam se, jer domaćini su mi ovde takvi. Nemate pojma koliko velika "kohones" moraš da imaš da se skineš u kupaći sa ovom kilažom. Svi koji imaju problem koji imam ja lažu ako izgovore "meni ne smeta". Znate vi dobro da mene za što šta "bole brige", i nisam neko kome je bitno ko kakvo telo ima. Ali ako ćemo najiskrenije bilo bi bolje da je drugačije, bilo bi nekako lakše. Velika je borba ispred mene. To se ne žalim, to sam se pohvalila. Daću sve od sebe. Sve to radiću javno, zato što ako bude postojala samo jedna osoba kojoj bude lakše sa mnom da prolazi kroz istu borbu, ako samo jednoj osobi pomognem na tom putu; za mene će to biti uspeh. Zanemarimo estetiku, o zdravlju je reč. Puno vas volim i žešće me je sramota što sam vam objavila ove fotografije, ali znam da će te razumeti moje razloge - napisla je Nataša tada u opisu fotografije nakon što je zadala sebi zadatak da prepolovi svoju kilažu, jer je tada imala više od 100 kilograma.