Kaja Ostojić progovorila o svom bračnom životu, ćerki Nikolini i planovima za budućnost.

Kaja je prošle godine izgovorila sudbonosno "da" svom izabraniku Milošu Čujoviću, a njihov brak dobio je podršku i od pevačicine ćerke Nikoline.

Nikolina, koja je trenutno član marketinškog tima Donalda Trampa, postala je uspešna u inostranstvu, a Kaja je podelila nekoliko detalja o njenom životu i poslu.

Kajina naslednica Nikolina jedna je od retkih Srpkinja koja radi za Donalda Trampa, i to ni manje ni više nego u marketinškoj agenciji koja je radila kampanju i za ovogodišnje izbore

- On je takav, baš sam imala sreće. Nameće mi stvari koje bi žene volele da im se nameću, da ne moraju da kriju kese. On mene tera da idem u šoping. Kako sam starija, kako sam prošla mnogo toga, iskusila, ne ispunjavam me više taj šoping. Svi se okite istim nakitima, odevnim predmetima. Ništa više nije ni specijalno imati. Iste stvari nam se serviraju, iste boje se furaju. Što se šopinga tiče, više pronalazim sreću u drugim aktivnostima - rekla je Kaja.

Kaja je veoma mlada dobila ćerku Nikolinu koja se posvetila studijama u inostranstvu. Danas je veoma uspešna, a kako smo saznali, angažovana je u timu Donalda Trampa, a pevačica nam je otkrila detalje.

Kaja Ostojić

- Ona je u Trampovom marketinškom timu, ali je ona meni zabranila da pričam o tome. To su neke približno tačne informacije, ne bih detaljisala, ne bih da joj tamo nešto pokvarim. Ne znam kako se provela, još uvek me nije zvala, ne mogu da je uhvatim. Imala je neki peh, propustila je jedan let, drugi je bio otkazan i u odlasku je imala problem sa letovima. Sa tim letovima je doživela popriličan pakao. Pošto je razlika u vremenskim zonama, nismo stigle da se čujemo. Dobila sam samo slike, čekam detaljnije informacije - izjavila je Kaja, pa otkrila da planira da ide u posetu kod ćerke:

- Planiram da idem tamo, možda krajem feburara, početkom marta. To je neki moj plan, a što se nje tiče, ona bi trebalo da dođe ovde u julu. Idemo svi porodično na koncert “Guns N’ Roses”. Kupili smo i za nju kartu.

Pevačica ne krije da je jako samokritična, te da često sebi traži nedostatke i mane.

- Naravno da uzmem ogledalo i zurim, tražim svaku tačkicu, boru na licu. Pogotovo kada se našminkam, kada stavim puder, onda kad vidim da mi se puder urezao u borice, to je stanje šoka. Šta ovde uraditi? Kako ovo skloniti. Planiram neki laser da uradim - rekla je Kaja.

Kaja se prisetila i venčanja, ističući da je sa mužem odlučila da oboje budu obučeni u crno, a gosti nisu imali obavezni dres kod. Za nju je to bio trenutak za slavlje, a ne tradicionalna ceremonija.

Ovako je izgledalo venčanje Katarine Ostojić

- Nas dvoje smo u glas rekli da želimo da budemo u crnom oboje. Čak smo mislili da će i dres kod za naše goste da bude u crnom, ali smo odustali od toga, da ih ne ograničavamo. Meni je malo smešno da u ovim godinama oblačim belu venčanicu, to je za devojke koje rade to prvi put. To je momenat gde postoji ceremonija u crkvi, a mi smo napravili žurku za sebe i nismo imali tu vrstu nametnutog dres koda, ali sve je izgledalo lepo - ispričala je Kaja.

"Bilo je bolno i dugotrajno"

Pevačica je takođe prokomentarisala svoju promenu izgleda, jer je nedavno odstranila tetovažu sa leđa.

- Bilo je bolno i dugotrajno. Ne kajem se ni zbog čega što sam uradila. Ušla sam u drugu fazu života, i tetovaža mi više nije bila lepa na meni. Možda se sutra opet istetoviram. Nisam protivnik tetovaža, samo mi se ta više nije dopadala. Ni u čemu nisam preterivala, mislim da je sve što sam uradila na svom telu, lepo i sa merom. U jednom periodu života mi se nisu dopadali zubi, uradila sam fasete koje su bile jako loše i sada sam ih promenila i sada imam zube o kojima sam maštala - zaključila je Kaja.

