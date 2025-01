- Osamnaesta godina je bila sudbinska godina za mene. Bilo je neko takmičenje „Mikrofon je vaš“, Radio Skoplje. Mi smo zakasnili na konkurs i nismo mogli naknadno da se prijavimo, ali tata nije odustao. Otišao je svojim prijateljima političarima , oni su mu rekli: „Ti nam donesi jedno hiljadu potpisa, peticije od Roma, ako uspeš, primićemo ga iako ste zakasnili, onda ćemo morati.“ Za sat vremena skupio je 20.000 potpisa. Na kraju sam pobedio na tom „Mikrofon je vaš“. Prva nagrada me je obradovala puno, Zlatno pero sam dobio, poklonio sam je tati, što je najnormalnije, ali nisam znao za drugu nagradu, koja je bila sudbina, moj putokaz. Druga nagrada za pobednika je bila snimanje ploče u Beogradu, za RTB, Radio-televizija Beograd. I to sam bio ja - prisetio se i dodao:

- Sutradan smo već počeli da probamo s Kočom Petrovskim, orkestrom Radio Skoplja. Došao je tata, on je bio vođa puta, vodio je Rome iz mahale u Istanbul i rekao: „Čujem da si počeo da probaš.“ Ja kažem da jesam. „Pa“, kaže, „na kom jeziku pevaš?“, ja kažem: „Na ciganskom“, a on će: „Ne, nikako.“ „Zašto?“ „Ne valja“, kaže: „to je limit, limitirano.“ „Pa šta da radim?“, pitam: „Pa proširi to.“ Ja predložim da pevam na makedonskom jeziku. „Ne valja“, kaže: „I to je limit, ali malo prošireno.“ A onda šta? Ne znam šta. On kaže: „Ima da pevaš na srpsko-hrvatskom, da te svako u Jugoslaviji razume i tada ćeš postati vrlo popularan.“ Poslušao sam ga, naravno, ali sam ga pitao ko će pisati tekst. Kaže: „Ja ću da se pobrinem za to.“ I on je sve sredio i otišao za Tursku. Ja sam došao u Beograd. Tada su bili oni mikrofoni jedno šest puta viši od mene. Pa smo morali da stavimo sto, pa jedna stolica, pa dok stignem visinu tog mikrofona. Tako sam snimio „Crnokosa Hatidže“ i vratio sam se u Skoplje. Posle deset-petnaest dana, dobio sam jedan telegram od Radio-televizije Beograd, poziv za Beogradski sabor, da učestvujem s tom pesmom. I, sad, moj tata se složio sa tim. Zbog toga je kupio televizor, da gleda čitava mahala, to je oko 50.000 Roma. Kad sam se vratio, napravio sam već svoje ime, umem malo neskroman da budem, retko ko je imao takvu popularnost.