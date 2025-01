Đina izgleda veoma vitko, ali o kilaži retko govori. Fotografije objavljene pre par godina na kojima je Đina u bikiniju, naterale su korisnike društvenih mreža da kažu kako je Melinina i Harisova ćerka premršava, ali ona to tako ne vidi:

"Bila sam kao loptica, Đina od pre dve godine i ova sada su potpuno dve različite osobe. Korigovala sam ishranu i volim da lažem da vežbam, iako to vrlo retko činim, ali to su neke stvari koje delim sa pratiocima. Recimo imala sam i katastrofalne probleme sa licem, mnogo sam se potrudila da bude danas ovakvo kakvo je. Dohvatio me je između ostalog i pubertet, stoga pokušavam da devojkama objasnim da su bubuljice normalna stvar, " rekla je Đina.