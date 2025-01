Emotivni život Milice Todorović oduvek je intrigirao javnost, a kako je na scenu stala sa svega 14 godina, mediji i publika bili su do tančina upućeni u svaku njenu vezu.

- Koja je to ljubav? Rade Kovačević? A ne, ne, Rade je isto bio velika ljubav. Ja sam mislila na Miloša Paunovića , pozorišnog reditelja koji je došao odmah nakon Radeta. Taj raskid mi je bio jako bolan, jer sam nekako od 23. do 29. godine živela sa tim čovekom. Dobro ja sam i sa Radetom živela, ali tad smo nekako mlađi bili, pa je lakše bilo.

- Milica i Miloš su imali turbulentnu vezu. Od početka su bili pod lupom javnosti, naročito što je on u tom trenutku napustio ženu koja mu je rodila sina. Oni su uspeli sve to da prevaziđu i izgrade svoju ljubavnu priču, koja očigledno nije imala srećan kraj. Skoro šest godina su zajedno i bilo je logično da njihova veza bude krunisana brakom ili proširenjem porodice ali se to nije dogodilo. Zajednički život bio je korak više u njihovoj vezi, ali ne i dovoljan da nastave zajedno u budućnosti - otkrio je tada izvor blizak paru za Blic.