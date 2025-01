Biljana Jeftić i Ace Ilić imaju naslednika u pravom smislu te reči!Njihov sin, Ivan Ilić, postaje pevač! Kako stvari stoje, sin jedinac muzičkih umetnika ima sve predispozicije da nastavi stopama svojih roditelja. On je to pokazao na društvenim mrežama. Ivan je podelio video snimak kako peva i to ni manje ni više nego hit "Za Ljiljanu" legendarnog Tome Zdravkovića.

-Gospodnji putevi se ne znaju, možda će on sutra da se bavi pevanjem ili će da nastavi profesiju za koju se školovanje. On je od malena voleo prvavo, to je njegova prva ljubav. Kada je muzika u pitanju, on je sam svirao harmoniku, sam je skidao sve pesme i voli to sve, ali videćemo – kazala je Bilja.