- Smetalo im je, svako mora da bude psihički jak da bi se izborio sa pevačicom. To je veliki zalogaj za muškarca. Ne možeš ovo da obučeš, ne možeš da dolaziš kasno. Šta hoćeš – je li me ti hraniš i oblačiš? Jesi me upoznao na svirci? Muškarcima radi ego kada su u vezi sa pevačicama, sujeta i bes izlaze na površinu.“

- Narcisoidni poremećaj ličnosti – manipulatori – oni te ubede da ne vrediš toliko, da ti nisi dobra, a on vredi i treba da budeš ponosna što si sa njim i moraš da mu se dodvoravaš. Ali ja nisam taj tip žene. Želele samo ravnopravnost, pa evo nam sada. Žene su trebale da budu žene, a ne da mi nosimo kese, sada muškarci misle – što bi ja kada ona može. Nisam ih nikada ostavljala jer mi je bilo žao da neko pati zbog mene. Nisam mogla da se nosim sa nečijim bolom. Sada učim da sama sebi budem najbitnija, da volim sebe ovakva kakva jesam. Što se tiče veze, uvek navedem muškarca da on napravi problem i da me ostavi, a onda se on kaje što me ostavio. Ja sam najbolja verzija sebe posle raskida – kad najgore izgledam tad se najbolje osećam – to je moja autobiografska pesma.“