Luna Đogani i Marko Miljković počastili su se, novom, besnom mašinom od 250.000 evra i to od zarade na društvenim mrežama. Njih dvoje su se nikada raspoloženiji i srećniji pojavili na rođendanskoj proslavi Lunine majke Anabele. Sumirali su godinu koja je za njima, te oktrili da su se počastili automobilom od čak 250.000 evra.

- Ova godina mislim da će se nastaviti turbo jer smo uzeli novi auto koji smo želeli. Hvala Bogu, uspeli smo našim trudom sebi da omogućimo auto koji smo želeli i koji je bio moja životna želja. To je auto za sve nas, a moram otkriti kako je došlo do kupovine. Kada je bio Deda Mraz kod nas u kući desila se neočekivana situacija. Mia je tada poželela tati automobil. Meni tada stiže poruka o jednom realizovanom poslu i to je nešto neverovatno kakve su nam se okolnosti namestile - rekli su za Blic.