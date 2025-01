- To je bila velika ljubav. Oni se godinama poznaju, a Luka je Milicu podržavao dok se takmičila u Zvazdama Granda. Međutim, nesuglasice su dovele do toga da se udalje jedno od drugog. Seli su porazgovarali i odlučili da se rastanu i da ostanu prijatelji. Luka je uvek tu za Milicu, kao i ona za njega. Nastavili su sa svojim životima dalje. Milica se posvetila karijeri, mnogo radi i putuje. Sa druge strane, Dačićev sin se okrenuo politici - priča naš sagovornik.

Jokićeva je o Luki i njegovoj porodici uvek imala samo reči hvale.

- Luka je jedan veoma pristojan, vaspitan decko koji me je osvojio svojom dobrotom i uporonošcu. On je mene pre svega poštovao kao pevacicu. Meni se kod njega sviđa njegova iskrenost i upornost, to me je privuklo, a to je i najbitnije. Mislim da poštovanje i prijateljski odnos svako mora da ima. Delujemo kao da smo u braku već deset godina - govorila je Milica.