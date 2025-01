- Milovan je želeo da ja njega zavolim, a da li je on ikada mene voleo ja ne znam. Ja sam imala svakakve partnere, ali ovo nikad nisam imala. Bolje je da me upucao nego da dođe da me ovako ukanali najgore. Zapitam se da li me ovaj čovek ikada voleo? Ja nisam htela da pričam neke stvari baš zato što sam ga volela, ne može niko da mi kaže da je ovo ljubav ako on ide do ovih granica. On razmišlja: ''Ja sam izgubio sve, daj sad da idem do kraja''. On čovek je imao uslove i mogućnosti, nije morao da dođe tu - rekla je Aleksandra.