- To je najlepše što možeš da budeš, sportista. Što dalje od javnog sveta, odrastanje pored kamere nikako. To je prokletstvo jedno! Niko sa mnom nije živeo pet minuta, niti zna moj dan... - kazao je, pa dodao:

- Imam ženu i decu. Ne može tata da se vraća u pet ujutru iz grada pijan i da bude kreten. Kao što me je noćni život umorio, tako su me umorile i veze sa devojakama sa kojima nije trebalo da budem. To je sve greh. Sve to što sam ja radio je nenormalno i grešno. Može sada neko da kaže, jer je 21. vek, da je ovo sve zatucano, ali ja mislim da su oni koji to rade i tako misle nenormalni - istakao je Veljko za "Blic".