Munjez još uvek ne krije koliko je besan na Stefani zbog toga što je krila trudnoću. Rijaliti učesnici su se umešali i rekli da im se ne sviđa ni postupak Stefanine devojke, Jovane Tomić Matore, odnosno to što je "prisvojila" dete i što je ona navodno kriva za to što Dujković nije saznao da je Grujićeva trudna.

- Ti mene sad pitaš za Matoru, a šta mene boli ku*ac za nju? Ja želim informacije o detetu i Stefani, ne zanima me Matora. Meni se nameće da ja pričam o njoj, naravno da sam poludeo kada sam čuo neke stvari, ali ja nisam dobro. Svakih sat vremena se menja moje raspoloženje. Ja svaki sat menjam razmišljanje. Matora nema veze sa mojim životom i detetom. Njih dve su izašle zajedno, to je direktna provokacija za mene. Obraćam se mojima da se potegnu sve moguće mere, da se uzme sve u obzir što se dešavalo u ovih devet meseci, da se obrate tri stručna advokata. Idemo do kraja, ja nisam u ovom momentu kriv, nisam znao. To je lišenje tog deteta drugog roditelja, samim tim što nisam znao. Matora mi tu nije kriva, uticala jeste, ali nije kriva - rekao je Munjez.