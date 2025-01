- Grand je uzimao jedan deo, mi smo imali drugi. Znalo se ko je imao koliki deo. Devet godina smo bili pod ugovorom. Pričaju neki sada da treba da se plati 10.000 evra po krugu – to je najveća glupost, meni niko dinara nije tražio, to pričaju ljudi koji nisu uspeli. Nemoj meni da pričaš da neko nešto traži, ja sam bio treći u finalu - kazao je Vasić i prokomentarisao skromno oblačenje koje je tada, kada se on takmičio 2008. godine, bilo u trendu.