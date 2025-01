- Ispričaću vam nešto što do sada nikome nisam rekla. Sada ste me inspirisali. Kada je Toše Proeski objavio album „Igra bez granica“ ja sam živela u Švajcarskoj i sećam se da su mi mnogo nedostajali baka i deka. Na albumu je bila pesma „Još i danas zamiriše trešnja“ i sećam se da sam je slušala i plakala koliko su mi nedostajali. „Šta to ima u ljudima tužno, da ulaze u tuđe živote? Ko to živi u prošlosti mojoj, a još nije umro od sramote“... baš se sada prisećam koliko mi je bilo teško i koliko sam slušala taj Tošetov album – rekla je Milica okupljenima medijima.