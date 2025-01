Kompozitor Steva Simeunović otkrio je da hit Mileta Kitića "Kraljica trotoara" nije pisan za folk pevača već za Boru Đorđevića. On je posle nekoliko decenija otkako je pesma ugledala svetlost dana u emisiji "Amidži šou" rešio da otkrije sve o njoj. Na Ognjenovo pitanje šta mu je bila inspiracija da napiše ovaj legendarni hit, Simeunović je priznao da ni sam ne zna kako ga je napisao.

- Nisam je sreo na trotoaru, to je trenutak koji se desio, ne znam kako i ne znam zašto - rekao je Steva, pa objasnio kako je "Kraljica trotoara" slučajno završila kod Kitića.

- Rekao sam mu "Da li znaš da sam za tebe pisao Kraljicu trotoara?". U to vreme je izgubio telefon, nije mu funkcionisao broj, i tako igrom slučaja je pesma došla do Mileta Kitića. A Bora meni kaže: "Da li ti znaš da su me zvali ljudi i tražili da i njima uradim "Kraljicu trotoara" jer misle da sam je ja radio" - ispričao je Steva Simeunović, koji je u emsiji gostovao sa suprugom, pevačicom Zoranom Simeunović.