Pevačica Tea Tairović dobila je nedavno poziv da otputuje u Dubai i to skoro tri godine nakon što je objavila meghit "Idem u Dubai", koja je i dalje hit. Iako se godinama peva, sluša i objavljuje njen hit u kom peva o odlasku u Dubai, verovali ili ne, nikada nije bila u istom.

Naime, Tairovićka je dobila poziv da nakon najvećih pevačkih imena kao što su: Ceca, Aco Pejović, Dragana Mirković, baš ona nastupi u popularnom klubu u Dubaiu i to 11. aprila.

Otpevala najveći hit o Dubaiu, a nikad nije bila u njemu! Tea Tairović stiže u Emirate, pa otkrila razlog zašto do sada nije posetila ovu luksuznu destinaciju! (FOTO)

Tea Tairović objasnila je u izjavi kako je moguće da do sada nikada nije bila u Dubaiu uprkos tome što njen najveći hit govori upravo o njemu:

Zvuči pomalo neverovatno, ali ja zaista nisam do sada bila u Dubaiu i jako se radujem što će prva moja poseta biti ujedno i turistička ali i radna. Prosto, do sada se nisu poklopile kockice da otputujem tamo jer sam poslednjih tri godine jako puno radila, ujedno i putovala. Jedva čekam da nastupim pred tamošnjom publikom i mislim da će biti potpuno lud provod, a zna se koja će pesma biti te noći u prvom planu! Naravno, iskoristiću priliku da se malo i odmorim i uživam u čarima Dubaia - rekla je kroz osmeh Tea.

Pevačicu 10. maja očekuje i spektakularni koncert u Zagrebačkoj Areni za koji sprema do sada neviđeni performans.