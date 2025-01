Milica je o Luki i njegovoj porodici uvek imala samo reči hvale.

- Luka je veoma pristojan, vaspitan dečko, koji me je osvojio svojom dobrotom i upornošću. On je mene pre svega poštovao kao pevačicu. Meni se kod njega sviđaju njegova iskrenost i upornost, to me je privuklo, a to je i najbitnije. Mislim da poštovanje i prijateljski odnos svako mora da ima. Delujemo kao da smo u braku već deset godina - govorila je Milica.

S druge strane, Luka o Milici nije želeo da govori javno, ali su se zajedno pojavljivali na gradskim dešavanjima na kojima je pevačica bila pozvana.

Pokušali smo da stupimo u kontakt sa pevačicom, ali ona je preko svog PR tima poručila da neće da komentariše privatni život. S druge strane, Lukin broj telefona poznat redakciji nije bio dostupan.