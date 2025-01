Nije mali broj slučajeva kada se ona odazvala da nekome pomogne ili ga podrži, pa je to učinila i sada, ali ime mlade pevačice kojoj je pomogla nije želela da otkrije.

- Stvarno neću da otkrijem ko je, možda ona jednog dana kaže ako bude želela. Ja to nisam uradila da bih govorila, hoću reći, uvek sam tu za nekog koga čak i ne poznajem. Tu sam da pomognem, da se angažujem . To ne znači da ako sam ja to tako rekla, kao: "Estrada vi ste..." Ne, i ja sam deo te estrade i jednostavno ja toliko imam svojih priča... - rekla je Milica u podkastu.