- Kad bih mogao da biram da prokockam stan na ruletu ili se opijam u kafani, izabrao bih ovo prvo! Nema goreg poroka od alkohola jer uz njega, u većini slučajeva, idu još neke druge stvari. Cela estrada vam je primer za to, čast izuzecima. Mnogi uzimaju svašta da bi izdržali da pevaju celu noć na tezgama i nastupima, a to nije dobro, pogotovo mnogo mlađe kolege od mene. To je šok za organizam - rekao je Ljuba, pa dodao: