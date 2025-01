Zbog Rade ispala iz takmičenja

- Nisam htela da čujem više za ‘Zvezde Granda’, mladost, ludost, kao ja sada nisam prošla i to je smak sveta. Došla sam na završnu audiciju, odlučivalo se ko ide dalje, moja koleginica ili ja, ona je prošla tada, to je bila Rada Manojlović. Bolje što je ona prošla i drago mi je, tada sam zaista bila nezrela za sve to, a ona je već imala iskustvo, radila je – ispričala je i otkrila kako ju je majka nagovorila da se drugi put prijavi: