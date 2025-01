Vesna Zmijanac priznala je da Relja Popović nije bio oduševljen njenim nedavnim komentarom da joj se opšte ne dopada duetska pesma "Nemir" koju je on snimio u duetu sa Natašom Bekvalac.

- Čuo je Relja šta sam rekla o njegovom duetu sa Natašom. Nije mi zamerio, više je bio, onako... Više Nikolija nego on - iskreno je priznala Zmijančeva.

Podsetimo, nakon što su je novinari nedavno pitali o mišljenju za Reljinu novu pesmu, Vesna je rekla da on i Bekvalčeva deluju ukočeno u spotu i da je sve to moglo da bude mnogo bolje.

- Meni se pesma uopšte ne dopada. Tekst, melodija, spot - ništa nije na nivou na kojem oni mogu da budu. Mislim da oni mogu to mnogo bolje. Znam koliko Relja može bolje, a ovo nije to. On ima mnogo boljih balada i dueta. Čak mi i deluju ukočeno. Nisu opušteni - izjavila je pevačica, pa dodala: