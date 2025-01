- Došao je ovako dignutog nosa. Imao je kosu do pola leđa. Dolazi s Blažekom Leib. Ja tada mislim kako je on jako važan i mislim se - Bože nije se hteo ni upoznati sa mnom - ispričala je Plechinger.

U braku su dobili dvojicu sinova, Jana i Viga. Stariji Jan je glumac i prošle je godine je postao član ansambla pozorišta "Komedija", a uoči prijemnog ispita na Akademiji dramskih umetnosti u Zagrebu je doživeo tešku saobraćajnu nesreću. Naime, na njega je tada naleteo policijski automobil te ga odbacio čak 30 metara. Zadobio je brojne telesne povrede, od kojih je najopasnija bila na vratu, gde mu se zabilo staklo i to ga je umalo koštalo života, no srećom je izvukao živu glavu, a ostali su samo ožiljci. Zbog oporavka nije mogao ponovno pristupiti prijemnom ispitu u Zagrebu, pa je sreću okušao na Akademiji u Osijeku.

- Imao je poprilično miran život pre no što ju je sreo - nebo vedro bez oblačka. Nakon nje - munje i gromovi, fanfare i tomovi! Tri mu je puta gotovo umrla na rukama, dva puta rodila je po jednog čudesnog dečaka, jednom su zajedno gledali kako duša njenog oca pakuje samu sebe na onaj svet. Nula puta u tugama su se pitali: 'zašto baš mi', milion puta na sve su rekli: 'Hvala'. 'Volim te', nisu izgovarali često. Tačnije - on gotovo nikad na glas: 'Ne radi se to na brdovitom Balkanu', a ona: često, i tiho i glasno - da je siguran na čemu je. Svi su znali da je njen, svi su znali da je njegova, a oni nisu znali za nikoga kad god da im se pogledi sretnu. Prošlo je više od četvrt veka, a njima je to mogla biti i minuta i večnost i treptaj oka i eon. Za njih su čitav svemir bili - Ona i On', napisala je Ivana na Instagramu, kada je suprugu čestitala 22. godišnjicu braka.