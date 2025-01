Muzička grupa " Magazin " osnovana je tokom 1970-ih kao Dalmatinski magazin, grupa je brzo počela da skreće pažnju na sebe, da bi se ubrzo vinula u zvezde i tu ostala sve do danas.

Ostala je u bendu do 1981. godine, što znači da je sa njima pevala punih dve i po godine, kada ju je zamijenila Marija Kuzmić.

Postala je deo sastava „Magazin“ 1983. godine, kada je imala 19 godina, i ostala u bendu do 1990. godine. Zajedno su snimili ukupno sedam albuma.

"Magazin" i rodnu Hrvatsku, kako se pisalo, napustila je prvenstveno zbog ljubavi, kada je njeno srce osvojio svetski poznati paparaco Jadran Lazić, a zajedno su se preselili u Ameriku. On je sarađivao sa brojnim svetskim zvezdama, a iskre su se javile davne 1978. godine u Parizu. Ljiljana je preokrenula život iz korena zbog ove ljubavi. Odselila se iz Jugoslavije i ostavila karijeru u usponu koju je pratila ogromna popularnost.

- Hulja ima takozvani pevački kompleks autora. Otuda sve one bombastične izjave o okupljanju njegovih pevačica u čopore i na hrpu. Nikako se pomiriti s tim da nije jedini faktor. Ljuti ga kad mu pevač nepošteno oduzme središte pažnje jer muzičari i vokali po njemu nemaju apsolutno nikakvu kreativnu ulogu. Da nije njega, ne bi bilo muzike. Više od dve trećine njegovih hitova ne bi uspelo da u pitanju nisu zgodne cure koje znaju posao i beskonačno promovišu - sarkastično je napisala Nikolovska 2017. godine na svojim društvenim mrežama.

Danijela je bila deo grupe punih šest godina, a potom je nastavila solo karijeru. Sa kolegom Petrom Grašom je bila u dugogodišnjoj vezi, ali je on nakon raskida oženio Tončijevu ćerku Hanu Huljić, koja je od njega mlađa 16 godina.

- Nisam više bila srećna. Htela sam napustiti 2004. godine ali je Tonči rekao "Hajmo snimiti još jedan album" tako je nastao moj najveći hit "Ne tiče me se" . Jako puno sam naučila od "Magazina" - zaključila je pevačica u emisiji "Premijera - Vikend - Specijal".

- Sve su one u Magazinu imale taj neki specifični stil i izgled. Ivana je bila crnka i alt. Ljudi je nisu prihvatili. Morao sam opet dovesti plavušu koja ima taj sopranski glas. Ljudi su se navikli i ljudi vole plavuše - rekao je Tonči svojevremeno.

Andrea je ušla u "Magazin" nakon Ivane i vratila grupi njen originalni izgled sa plavom kosom i neverovatnim vokalom. Od 2010. pa do skoro ostala je u grupi, što je čini pevačicom koja je najduže ostala deo čuvenog "Magazina". Međutim, i ona je odlučila da se pozdravi sa bendom.

Andrea će, prema napisima tamošnjih medija, pevati u „Magazinu" do kraja ovog leta, nakon čega započinje svoju solo karijeru. Vođa grupe Tonči Huljić u tome će joj i te kako pomoći - kako je rekla „Slobodnoj Dalmaciji" oni su nastavak saradnje već dogovorili i on će joj pisati pesme. Do tada će raditi s grupom, s kojom svakako ima dosta zakazanih nastupa.