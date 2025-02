Slađa od 2014. godine živi sa Zoranom za kog se udala u januaru 2016. godine. Ovaj srećni par je 2018. godine dobio ćerkicu Milu, svoju najveću radost, a pevačica se jednom prilikom osvrnula na to što njenog supruga ne viđamo često na gradskim događajima.



- Zoran ne voli da se mnogo pojavljuje u medijima, on je rodom iz Foče i dugo smo zajedno, brak je logičan sled naše veze. Ekonomista je po struci, radi u jednoj ozbiljnoj firmi i nije deo estrade ni javne scene, ali je uvek uz mene. On je pre svega dobar čovek koji me voli i poštuje - istakla je jednom prilikom pevačica.