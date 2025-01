- Žena me je odgovorila od operacije želuca. Ugradio sam balon, ali mi nije pomogao, pa sam ga izvadio. Nakon toga sam trenirao i doterao liniju, pa sam opet ispao budala i otišao sam da skinem višak kože i bezveze sam napravio rez od kuka do kuka, ponovo sam se ugojio jer nisam mogao da treniram. Sada vodim računa i o ishrani. Zbog praznika sam odložio trening, ali evo posle praznika se vraćam - kazao je Sloba.

- Mi smo zaista odjednom postali poznati, bio je to lep period ali i drugačiji u odnosu na sve što se dešava danas na muzičkom tržištu. Bio sam dete kada sam sve to počeo i prosto sve se nametnulo i velika popularnost i sve što ide sa tim, veliki novac i sve što ide uz to. Moja generacija je bila jako uspešna i svi su dobri pevači. Desilo se i nakon takmičenja da me je zadesio i veliki hit „Anonimna“ koji je samo još duplirao moju popularnost, novac i sve što ide sa tim i bilo mi je teško kako da se izborim - priznao je Sloba.