- Karakter se tek posle otkrije. Ne znam čime sam ih osvojio morate njih da pitate. Nisam nikada imao neku strategiju. Jednostavno to se desi, zaljubiš se. Mislim da bi Mina to najbolje mogla da objasni, ona me najbolje poznaje i sa njom imam zreo odnos. Sa nekim se odmah "ukačiš" - kaže Amidžić.

- Bio sam joj šef, mada kod nas je to malo drugačije. Ja sam to rekao i ranije, nikada nisam sreo ženu koja izgleda kao ona, to ne možeš da ne registruješ. Posle se to sve više razvijalo. Između nas je to sve počelo da se razvija kad sam ja već bio u procesu razvoda. Ne znam da li je neko od ekipe znao, bar nisu pokazivali da znaju. Sećam se da su svi bili prijatno iznenađeni i da im je bilo drago - bio je iskren Ognjen u emisiji "Četiri i po žene".