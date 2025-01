- Ustala je naspavana, vidi se da se oseća slobodno. Bebica joj nije dozvoljavao da se druži ni sa kim. Teodora mu je prelazila preko svega jer ga je volela. Najstrašnije stvari je govorio za njenu porodicu. On je klošar. Flolirant i ljiga. Njega sam prošle godine podžavala, ali ove godine ne mogu, neću preći preko svega što je radio mojoj ćerki. Strašno su me pogodile njegove reči upućene njoj. Ona je maksimalno ukočena pored njega. Moja ćerka voli da putuje, da se druži i igra, a on joj sve to brani. Znam je kako diše, znam šta joj je falilo, zbog toga je bila neraspoložena i depresivna. On je zlo na dve noge. Daj Bože da se više nikada ne pomiri sa njim - istakla je Slavica.