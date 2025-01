- Jeste, počeo sam da vraćam neke stare pesme koje su bile jako slušane, koje ljudi i dan danas vole. Trenutno pripremam nekoliko svojih pesama u novim aranžmanim koje će biti snimljene uživo sa bendom. To će biti uglavnom pesme koje su po meni bile najbolje kada su moji dosadašnji albumi u pitanju. Snimićemo 8 do 9 numera uz vrhunske muzičare. To će, naravno, biti ispraćeno i spotovima koji će se naći na mom Jutjub kanalu. Ideja je i da uradim nekoliko dueta sa kolegama koji su imali velike hitove u dvehiljaditim. To je neki period od 2000. do 2007. godine. Veoma se radujem tome, niko to nije uradio do sada i verujem da će dobro proći kod publike.