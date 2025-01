- Sve sama radim po kući, pomaže mi Zlatko naravno, ali volim da većinu stvari preuzmem na sebe. Kod mene je ludilo, ako nađem drva po ulici, pokupim ih i čuvam u podrumu. Uzimala sam sve što je pored kontejnera ako valja. Nije me sramota od toga - iskreno je rekla pevačica kroz smeh.

- Ne sramim se toga, takav je život. Nije me stid nigde ništa da kupim, ako meni to lepo stoji, ako znam to da iznesem. Ti možeš da obučeš ne znam šta skupoceno, onda ja prođem i svi gledaju u mene. Treba da znaš da izneseš i skupe i jeftine stvari. Ne patim od skupih stvari - rekla je pevačica i dodala: