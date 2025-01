Slušaj vest

Mladi pevač Filip Marinkov, koji je poznatiji kao Filarri, prijavio se i ove godine na takmičenje "Pesma za Evroviziju" sa numerom "Meet and Greet", a u podkastu "Why so serious" otkrio je bio žrtva osvetničke pornograje.

- To je jako važna tema koja se dešava, a to jeste ta osvetnička pornograja koja sam ja i sam bio žrtva. I to je nešto što se ne

obrađuje toliko često, pogotovo ne kroz pesme. I ja volim da koristim muziku i umetnost za te stvari.Tako da denitivno jedna

aktuelna tema, pošto se sad radi i na poštravanju zakona za ljude koji dele svoje privatne snimke, ko nije upućen u osvetničku

pornograju jeste ucena ljudi zbog nekih određenih stvari o deljenju privatnih snimaka. I to se uglavnom dešava ili ako neko želi

nekoga da uceni zbog moći neke određene stvari ili uglavnom se dešava kada neko želi da izađe iz neke veze i kada nekome da

poverenje da taj neko to iskoristi na tako ružan način - rekao je Filarri, pa dodao:

- Ja sam bio žrtva ucene i to je jedan malo ružan period mog života gde sam ostajao u nekom odnosu jer sam bio ucenjen. I jako je

ružan osećaj, jako se osećate bespomoćno u tom trenutku. Tako da ja onako sad idem svom snagom da osvestimo ljude, jer

verujem da je mnogo, pogotovo žena, ucenjeno i da postoji i mnogo tih kanala, Telegram grupa i svega gde se jednostavno dele

snimci i slike koje su prikupljali partneri svojih devojaka, naprimer, iz prethodnih veza.

Na pitanje voditeljke Katarine Rogojević, u kom trenutku života se to događalo, rekao je:

- To se dešavalo pre... Ajde da kažemo pre nego što sam ja malo počeo da se bavim ovim poslom. Znači, jeste bilo skoro. Plašio

sam se da to izađe u javnost, razmišljao sam i dalje razmišljam i dalje imam tu neku nelagodu da to možda može u svakom

trenutku da osvane. I ne znam da li ću ja sad ovime možda da malo što se kaže isprovociram, pročačkam, ali nekako možda je

lakše kad to kažete sami nego da dopustite da vas neko drži u šaci, što se kaže.