Devedesetih godina je grupa " Moby Dick " bila veoma popularna. U periodu od osnivanja 1992. godine, pa sve do 1997. uz Srđana grupu je činila i Ana Stanić , a nakon njenog odlaska zamenila ju je Aleksandra Perović .

Takođe, pričalo se i da su on i Aleksandra za potrebe spota za pesmu "Ljubomoran" zaista imali intimni odnos pred kamerama, ali te glasine nikada nisu potvrđene.

- Bio sam u vezi sa Anom i sa Aleksandrom i ovo je prvi put da to javno kažem. Bili smo momak i devojka i to smo krili i pravili se blesavi. To je bilo ozbiljno, jer sam voleo i jednu i drugu, a danas obožavam svoju ženu, koja je majka moje divne dece - rekao je Srđan svojevremeno.