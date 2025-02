“Sednem lepo kod mame, pa pričamo. Ona mi sve i šije. Sve što ja nosim odelo je njenih zlatnih ruku. Zahvaljujući njoj, možda je nastao i taj moj imidž! Moja mama je fenomen, ja njoj samo nacrtam model, i ona sašije bez probe! Za mene nema butika, najviše volim ono što mama sašije. Željna sam domaćeg života. Moja mama meni kaže: “Budi pametna” i sve je rekla. Dobro znam šta to znači. Njene prijateljice i ja tako sednemo uz kaficu, pa raspravljamo o porodičnom životu”, ispričala je te otkrila da je ona u stvari kući tip koji ne izlazi puno.

“Meni, kad odem kući, kažu da sam se promenila. Jesam, razvio se moj poslovni duh. Nisam više devojčurak koji sedi u kafiću, pa u hotelu…Kad nemam poslovni motiv, ja ne izlazim. Sedim s mamom i tatom”.Moji roditelji su mladi. Moj otac ima 53 godine, mama 47. Mislim da je porodični život vrlo važan. Udata žena i oženjen muškarac su mnogo stabilniji. To ja osećam. Puno se razlikuju od ovih ljudi koji nit su oženjeni, nit su očevi. Te žene što nisu udate i nemaju decu, one samo misle na izlaske, na oblačenje, kako će ih ko gledati, kako će ih ko vidjeti. U stvari, ne znam ni sama. Prije sam puno čitala knjige i vezla goblene, sad čitam posle posla da bih se smirila od one buke na bini. Ja sam na bini Lepa Brena, a privatno sam Fahreta”, dodala je te objasnila da je Lepa Brena zapravo težnja jednog naroda.