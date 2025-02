- Lazar ima godina, ali je dobrostojeći čovek. Uvek džentlmen, lepo obučen, nikad vi njega nećete videti u apa-drapa izdanju. Ne, uvek je uredan. Javi se ljubazno, prozborimo koju i on čovek nastavi svojim putem. Gospodin, u pravom smislu te reči. On ima neke svoje ustaljene navike, ustaje rano, ide u nabavku, ume sve sam da spremi, stara garda je to. Vidim kroz prozor da nešto prčka u kuhinji i sprema, a nju sam videla kako usisava - rekao nam je jedan komšija, koji je imao i komplimente za Lazarovu izabranicu, Anicu: