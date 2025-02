- Serom u dojci je neispitana stvar u svetu. Milioni hirurga nemaju odgovor na pitanje, to je navodno imunološka reakcija, ali je verovatno sve to još od moje teške operacije želuca poremećeno. Molim samo Boga da sve bude kako treba, da ne bude opet nekih velikih komplikacija - rekla je Indi za Informer i nastavila:

- Ovaj problem vučem već dve godine, od poslednje operacije grudi koju sam imala 2023. godine. Tada mi je pukao implant i napravio bombu u organizmu. Zbog toga sam morala hitno da budem operisana, morao je da se stavi novi implant i da se očisti sve to što je puklo. Međutim, serom nosim u dojci već dve godine samo što o tome nisam pričala javno. Prioritet su mi bile pesme.

- To je ponekad bolno. U pitanju je tečnost koju redovno punktiram, vade mi taj serom. Nije upalni proces, nije infekcijski, to je najvažnije. Pod kontrolom je doktora, ali to zdravstveno stanje mi sad već remeti život i osnovne funkcije - ne mogu da otvaram prozor, vrata od auta, da držim mikrofon u ruci, da treniram i uopšte generalno da funkcionišem... Nadam se da ću u hirurgiji pronaći spas. Ovaj put menjam hirurga, neće biti isti koji mi je stavljao te implante, jer kad nešto ne ide, menjate stvar.