- Ponosan sam na svoju malu porodicu, šmizle, dve devojčice, sada već devojke. Kad bi bilo do mene, sve bih dopustio. Ne mogu biti previše strog, to je nekako teško, u momentima mogu malo da se uozbiljim. Uglavnom, popustljiv sam. Ćerke me vole i slušaju, mogu reći. Mamu moraju, ali mene uvek malo s nekim podozrivim... Uvek je tu i neka lova možda da se malo pridodaje, uvek je tu tata malo darežljiviji - rekao je pevač, pa dodao:

- Mi imamo poštovanje, koje se gubi u današnjem savremenom društvu, tehnologija koja uzima maha, teško ju je kontrolisati. Ono što sam poneo od kuće je poštovanje, čast i obraz i voleo bih da i one to isto smatraju. Najvažnije je da nije sve u parama i bogatstvu, ali da postoji valjanost i da je neko vredan, to je najbitnije da imaju u životu. Sutra će morati same da žive svoj život i da rade, a ne da se oslanjaju na drugog, što je danas moguće. Poštenje i odnos prema životu, to je najvažnije. Svi bi voleli da su sretne i zadovoljne, ali život je nepredvidiv - zaključio je Čola za crnogorsku E televiziju.