- Moj motiv za aktivnije angažovanje u političkom životu proizilazi iz duboke lične i profesionalne odgovornosti prema našem narodu i našem prostoru. Kao neko ko je rođen, živi i radi u Kosovskoj Mitrovici, i ko svakodnevno učestvuje u obrazovanju i usmeravanju mladih generacija, osećam obavezu da se borim za njihovu budućnost, kao i za opstanak i ostanak srpskog naroda na ovim prostorima. Smatram da je znanje najveća snaga koju imamo, ali isto tako znam da bez stabilnih institucija, bez jasne političke podrške, nema uslova da se to znanje primeni i doprinese napretku zajednice. Srpska lista je jedini autentični politički predstavnik našeg naroda na Kosovu i Metohiji, podržana od strane države Srbije, i u ovom izazovnom vremenu ne vidim važniji zadatak od toga da budem deo tima koji se bori za prava, sigurnost i opstanak Srba u južnoj pokrajini. Moj angažman u politici nije iskorak iz akademskog sveta, već njegova prirodna dopuna - jer bez snažnog institucionalnog i političkog okvira, ni obrazovanje, ni struka, ni razvoj zajednice ne mogu da napreduju. U tom smislu, ovo vidim kao svoju profesionalnu i moralnu dužnost.

- Biti rođeni Mitrovčanin nije samo geografska odrednica - to je identitet, način života i duboka svest o istorijskoj, kulturnoj i duhovnoj težini prostora na kome smo ponikli. Kosovska Mitrovica je grad simbola, grad koji nosi u sebi i stradanje i otpor, ali pre svega snagu naroda koji nikada nije odustajao od svog prava da živi na svojoj zemlji. Odrastanje na Kosovu i Metohiji znači učiti od malih nogu šta su istrajnost, zajedništvo i ljubav prema svom narodu. Ovde se rano shvata da se za svoj dom moraš boriti, da opstanak nije nešto što se podrazumeva, već nešto što se svakodnevno gradi - radom, znanjem, strpljenjem i jedinstvom. Biti Mitrovčanin za mene znači osećati odgovornost da čuvamo ono što smo nasledili i da stvaramo uslove da buduće generacije imaju pravo na život, obrazovanje, rad i dostojanstvo u svom rodnom gradu. To nije samo lični izbor - to je dužnost prema precima i zavet za budućnost.