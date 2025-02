"Nisam se lečio, samo sam ostavio piće. Koliko god popio, uvek mi je bilo malo. Shvatio sam da to nigde ne vodi, sem u moju propast. Nisam ja ni bio težak, niti su drugi osećali posledice moga pića jer nisam agresivan. Ne volim da se svađam. Ipak, shvatio sam da sam prevršio meru i da sebi činim zlo što toliko pijem. I ostavio sam. Samo sam odgurnuo flašu i to je to. Isto tako sam prekinuo i sa kockom. Sve je u karakteru. Sad, kada je prošlo malo vremena, popijem po koju čašu, ali sa merom. Jedini porok koga se ne mogu odreći su cigarete", pričao je on.