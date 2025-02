Dragana Mitar na operacije nosa do danas je potrošila oko 11.000 evra, ali se tu ne zaustavlja!

- Pre nekoliko godina sam poželela da imam manji nos, pa sam otišla kod doktora. Nisam želela da mi ga lomi, pa mi je isturpijao kost. Međutim, posle intervencije je bio veći! Vratila sam se kod doktora i tražila da to ispravi.

- Na ostatku lica maltene da nemam operacije, to su hijaluronski fileri, potpuno prirodne supstance, tako da i to dosta košta, ali nema veze sa operacijama. Ne treba ljudi to da mešaju - objasnila je starleta.