„Supruga i ja smo zajedno već 22 godina, a u braku 21, toliko nam ima i dete. Što se svadbe tiče, ja sam taj mesec radio na moru, a žena treba da se porodi i mi kao ajde da napravimo malu svadbu i da potpišemo papir. Nismo za varijante jagnjici i prasići, čak i ne volim da idem na ta veselja koja liče na sportski događaj. To je bila 2003. godine, 40 stepeni napolju, mi smo organizovali slavlje za 15 ljudi i nismo se oblačili u odelo. Kad se kaže papuče, ljudi misle na one turske koje se usmrde posle 14 minuta, to su bile neke druge zatvorene, i imao sam laneno odelo. Žena se porodila tri dana kasnije, to je atomski brak, oženio se i posle tri dana dobio dete. Kao kada se spoje Prvi maj i Uskrs.“