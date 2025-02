- Mitar je zvezda, ne voli baš da mu svako prilazi. Kada je dobro raspoložen i ako je veseo, hoće sa svakim da popriča. On živi od starih hitova, ponekad snimi nešto novo. Najviše mu zameram što je zaljubljive prirode. On voli žene, ali i one njega. Zaljubi se brzo i onda posle pati 10 godina, ne može da je zaboravi. Voleo je lepe žene, pa posle samo problemi. Čovek je davao dve kuće u Orašju na Savi i restoran samo da mu Mitar bude zet, ali on nije hteo, otišao je sa drugom ženom. Sklon je ženama i avanturama, ali je dobar čovek i pevač. Njegova supruga je lepa žena, ali ih je imao mnogo lepših. Mislim da je mom bratu trenutno najveći problem što stari. Jeste njega popularnost promenila u jednoj meri, ali najviše ga plaši što prolaze mladost i lepota. On se plaši da neće više biti lep, on se farba, sve je to zbog žena.