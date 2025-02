Elma Sinanović progovorila je o detaljima iz privatnog života o kojima do sada nikada nije govorila. Pevačica je otkrila da su joj nakon što je ostala bez supruga ostala i bez firme kao i da joj duguju 120 miliona dinara.

- Desilo se jednom da mi je jedna osoba otela pesmu. Ne bih da ga imenujem sad, pevač je u pitanju. Nemam nameru da budem u centru pažnje zbog toga. Bitno je da ja nisam nikom otela ništa. Inače, trenutno imam drugi problem. Firma mi je oteta, to se desilo nakon što mi je muž premino. U tolikom problemu u kom sam se našla, ljudi kojima sam verovala su rešili da me izdaju. Međutim, pravda je na mojoj strani. Neće me dobiti na sudu. Duguju mi sto dvadeset miliona dinara - rekla je pevačica u emisiji "Premijera vikend specijal"