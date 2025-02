- Odmah da objasnim zbog čega me nije bilo u medijima, a verujte da mi je bilo najteže kada me iz tima pozovu i kažu da su svi mediji zvali za intervju. Kako da vam objasnim da se ne osećam dobro, da mi se ne izlazi pred kamere i da mi je duša tužna. I to je jako teško razumeti. Nisam planirala to da pričam, ali moram da kažem. Pao mi je kamen sa srca kada sam mogla da kažem da sam imala melanholični period. Jeste bila blaga depresija, ali sam ponosna na sebe da mogu to da kažem. Nervira me naš mentalitet da kada imaš problem, to je sramota reći. Da, idem kod psihoterapeuta.Svašta trpi u sebi, pa se razboli. Ja sam letos otkazala letnju svirku, zamislite kako mi je bilo.