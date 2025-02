Naime, Đekson je ovom prilikom otkrio tajnu koju niko nije znao, a vezana je za jednu opkladu. Njega je voditeljka upitala da li je tačno to što je čula da Desingerici mora da kupi sedam pari patika, a reper je ispričao o čemu se radi.

- Kladili smo se da ću do septembra da snimim duet sa Barbarom Bobak . Nisam snimio duet i lik ono iscima je da snime špicu, a ono, bolelo ga je d*pe. I eto tako, trebalo je prvo devet pari, pa mi je sada smanjio na šest pari patika. Nisam mu još kupio ni jedne. Eto sad si me ti podsetila i sad ću…. - rekao je kroz smeh Đekson.

- Nisu mi pare prioritet koliko mi se živi život. Da su to neki milioni, pa da mogu da kupim sve što hoću da nemam posledice. Sa svima sam u kontaktu, svi me nerviraju, to su retardi, ali su dobri ljudi (smeh) - rekao je Đekson.