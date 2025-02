Jana Todorović kaže da najbolje peva na nastupima kad pred tezgu popije nekoliko rakija, obično tri, pa se tako opusti i atmosferu dovede do usijanja.

Naime, pevačica je priznala da se retko zaustavi na jednoj čašici, a to retko koja pevačica danas kaže bez ustručavanja.

- Pred nastupe popijem neku žestinicu, obično su to dve ili tri rakije i stvarno mi grlo lepo radi. Mnoge kolege popiju malo pred nastup, ništa to nije strašno, naravno samo ne treba preterivati. Bez toga se ne počinje - rekla je Jana.

Folkerka je tom prilikom otkrila da kod nje nema krize kada su nastupi u pitanju , ali i da cenu do sada nije dizala.

- Nemam problem sa time što se diskoteke zatvaraju, ali čujem da se o tome priča. Radim sve klubove, slavlja, non stop sam na terenu, tako da je tu sve u redu. Nisam podizala cenu nastupa, moguće da je to u pitanju, skromna sam sa svojom cenom. Nisam ni upućena u to kako druge kolege rade, gledam nekako svoja posla i život - objasnila je ona.