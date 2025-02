Njemu je bilo dovoljno samo da ga neko da zagrli i poljubi to je to. Meni tata nedostaje puno u nekim ozbiljnim situacijama u životu. Ali biću iskrena mislim da Alenu mnogo više fali, on je dobio i decu, tata je to jako želeo, ali nije stigao sa njim da se raduje. Alen je slaba tacka svima nama pa tako je bio i tati. Danas je malo lakše, ali bol je tu i nikad neće proći - ispričala je jednom prilikom Đulkica, pa je potom dodala: