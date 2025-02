Iako je poznato da su u sukobu, Stoja sada tvrdi da ona Janu izuzetno ceni

Stoja Novaković progovorila je o susretu sa Janom Todorović, sa kojom je godinama u svađi. Njih dve su se srele nedavno na jednoj privatnoj zabavi, ali su prošle jedna pored druge a da se nisu pozdravile, niti javile. Stoja se baš u tom trenutku i saplela.

Iako je poznato da su u sukobu, Stoja sada tvrdi da ona Janu izuzetno ceni.

Stoja i Jana Foto: ATA images

- Nemojte da mi dirate Janu jer ja nju izuzetno poštujem, to je moja koleginica i to nema veze sa Janom. Ja sam pre pet godina pala, polomila koleno, imala operacije... Ja sam inače poznata po tome, padam, ali me vi nikada niste videli. Sad ispalo žena kriva, ja se saplela, pala, ali dobro sam ja nos sačuvala, mogla sam da se razbijem skroz, nije smešno. I stalno se satirem, stalno padam, imam problem. A Janu gotivim, kojoj bih dala i levu i desnu ruku, bubreg, sve što joj treba. Ja sam sa svima okej. Trudim se da gledam svoja posla, nisam neka koja voli da kafenše, privatni život ničiji me ne interesuje, moje kolege poštujem jer ja znam kako je nama i na putevima i koliko nismo sa našim porodicama... I ko me voli i ko me ne voli, time se ne bavim, nije važno, ali ja Janu i dalje cenim - istakla je folkerka.

Ona se potom osvrnula na nastup, kao i na kostime koje nosi na koncertima i tezgama.

- Uvek je luda žurka. Hvala Bogu dobro je, družim se mladima i primam tu mladalačku energiju - priča Stoja, a na pitanje da li njeni kostimi puno koštaju i da li se baš trudi oko garderobe, odgovorila je:

1/6 Vidi galeriju Stoja Novaković Foto: ATA images, ATAIMAGES

- Ne. Košta moja energija, kako ja to iznosim, a garderoba ne. Nije sve u parama, malo da idemo srcem, dušom, idemo pozitivno. Svi su lepi, svi su zgodni. Da ima para, da ima mira. Ja se uopšte ne trudim, ja sam toliko spontana, toliko smotana, da kad se najviše trudim izgledam katastrofa, a kad je na brzinu tad izgledam najbolje. Meni je veliki stres tu kada znam da su tu novinari, paparaci... To mi daje nekako tremu, gledam da li sam sređena, kao da me ne pljuju ljudi, ali ljudi, to vam je, što vam je, to sam ja i gotovo.

Ona ima u planu da poradi na svojoj liniji, ali kako i sama kaže, nije sigurna koliko će uspeti u tome.

- Sad sam u fazonu spavanja i ne jedem i hoću da budem riba do leta, ali to se kod mene nikad ne zna i kad poludim onda ja jedem i baš me briga. Neće biti kod mene onoga "raketa do leta". Objasnite našem narodu, našim Balkancima ko ovde ne voli da jede? Sad su bili praznici još... Naravno mora da se jede, snaga na usta ulazi.

1/5 Vidi galeriju Stoja Novaković Foto: Printscreen, ATA images

Stoja je otkrila i njene planove kada je karijera u pitanju.

- Nikad neću da se dokazujem. Ja sam tip pevačice koja se nikada nije dokazivala, nego prosto radim sve spontano. Izbacujem novu pesmu, radila sam spot, bila sam vredna. Radiću sa Futom, ja uopšte ne razmišljam o karijeri nego razmišljam kako ću kad nastupam da zadovoljim svoju publiku. Pesma će se zvati "Institucija", nemojte misliti da sam u pitanju samo ja, nego sve žene sveta, želim da budu institucije za svoje frajere. Ja sebi nisam dala naziv "Institucija", to su moji fanovi.

Kurir/Blic

