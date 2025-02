Zato sam sada odabrala da vam ispričam sve o jednom izuzetno poznatom bračnom paru. Nju ćemo da zovemo Cvećka, a njega Sivi. E, upravo njih dvoje su vam u toj grupi kao idealnih parova. I zaista to jesu, mada je to njihov dogovor. Ona je i te kako poznata, uticajna, a i on je. Međutim, žive život malo nakaradno. Cvećka je smrtno zaljubljena u jednog funkcionera. Njih dvoje su se godinama viđali, a sve uz blagoslov njenog muža. Doduše, žena funkcionera nije to znala, ali jeste sumnjala. Njega ću da zovem Crni. E, sad ću da vam ispričam šta se dešava. Crni se ponovo zaljubio u svoju ženu, a Cvećka je opsednuta njime. Poludela je kad je čula razgovor koji je njen ljubavnik vodio sa zakonitom suprugom. Tada joj je pala roletna i napravila mu je haos. Izgleda da je ona imala ozbiljnije namere, ali on to nije doživeo baš tako jer ona ipak ima zakonitog muža. Pratiću pomno rasplet te situacije jer je sada napeto. Čeka se da se vidi ko će koga tu prvi da pozove posle svađe i da li će ljubavnici nastaviti dalje da vode svoj emotivni tajni ljubavni život.