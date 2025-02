Nedim Dogić, poznatiji kao Nedator, izdržao je na poslu kod Ilića svega nekoliko dana, a tvrdi kako mu nije uzeo ni zarađeni novac jer mu on nije bio ni potreban

Jutjuber iz Bosne, Nedim Dogić, poznatiji kao Nedator, otkrio je javnosti da je svojevremeno bio zaposlen kod Bake Praseta i da mu je za mukotrpni posao bila ponuđena plata od samo 100 evra.

Foto: Printscreen TikTok

Kako je istakao Nedator, on je nakon svega nekoliko dana dao otkaz, a zarađeni novac od montiranja klipova nije ni hteo da uzme od Bogdana Ilića.

Foto: Printskrin Jutjub

- Ta moja priča oko Bake Praseta desila se pre otprilike dve-tri godine. Tad sam se bavio pravljenjem klipova i išlo mi je ekstra. Da budem iskren, Baku nisam nešto previše ni pratio, možda svaki drugi, treći video, a strimove malo više jer mi je to ipak bio posao. Tako sam došao do informacije da Baka traži klipere za svoje kanale. Baka mi je ubrzo odgovorio na mejl i tražio mi je broj da se dogovorimo oko nekih detalja da bih počeo da radim. Dodao me je na "vacap" za pet minuta i pozvao me je. Bio sam u šoku - priča Nedim, pa nastavlja:

- Javio sam se i dogovorili smo tu neku osnovu. To su bili strimovi tri, četiri, pa i pet puta nedeljno, moje je bilo da budem tu na tim strimovima i da "klipam" sadržaj u toku strima, pa i sutradan nakon strima. Što se tiče plate, meni je bilo glupo da ja sad kažem cifru, pa sam mu rekao da on preporuči neku cenu. Onda se Baka odlučio za neku početnu cenu od 100 evra. Iako će mnogi reći da sam lud, ja sam se tad bavio mojim kanalom i to mi je bio kao neki bonus. Što se tiče Bakinih lajvova, situacija je bila bukvalno da vam sprži mozak. Tu sam morao da budem četiri, pet, šest sati dnevno i da u isto vreme pratim sve - da započnem sa "klipanjem" jednog dela, pa onda drugog, pa onda moram da kontaktiratim drugog klipera, pa moderatora... Jednostavno, da vam se sprži mozak - priznao je jutjuber.

Kako ističe Nedim, zbog prevelikog obima posla, bio je prinuđen da posle nekoliko dana da otkaz Iliću.

1/6 Vidi galeriju Baka Prase živi u luks stanu na Beogradu na vodi Foto: Printscreen, Pritnscreen

- Sad će mnogi reći: "Šta se žališ? To je samo klipanje!" Ali ljudi, Bakini strimovi su stvarno nešto posebno. Za pola sata čovek napravi kontenta za deset klipova i onda, hajde ti sve to pohvataj u strimu koji traje pet sati. Katastrofa. Ja sam odlučio da se pored nekih mojih privatnih obaveza prihvatim tog posla i mislio sam da će to ići brže jer nas je bilo više, ali sam se prevario. Zato sam morao da odustanem. Nisam mogao da stignem zbog mojih obaveza i morao sam da ga napustim. Ubrzo posle mog odlaska, on je ugasio taj kanal. Nisam tražio novac za tih par dana koje sam radio za njega, da se sad ganjam s čovekom za 40-50 evra, nije mi palo to na pamet. Nije mi je taj novac trebao - zaključio je Dogić.

Foto: Kurir

