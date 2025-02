- Sve se više čuju svadbena zvona kod Jelene i Ivana. Ona je toliko dugo čekala pravog izabranika i on je tu. Ostalo je samo da zvanično kažu kad će biti venčani i da pozovu svoje prijatelje i porodicu da budu svedoci njihovoj ljubavi u najlepšem trenutku, a to je svadbena ceremonija. Bilo je reči da će to biti na leto, ali sva je prilika da će biti na jesen - priča dobro obavešten izvor blizak paru.

- Neću ja sinu da ulazim u krevet. Podržavam ako je to njihova sreća, a ako nije istina, nikom ništa - rekao je za medije kompozitor. Podsetimo, i sama Jelena je priznala da je zaljubljena do ušiju.

- Nisam više solo igračica. Gledam u najlepše plave oči. Sve je mnogo lakše s obzirom na to da radimo isti posao. Meni je sve najlepše na njemu. Mama ga obožava i tata, stari Rozga, isto. Sličan je Jeleni Rozgi, neopterećen, normalan, dobar dečko - rekla je za In magazin letos Rozga opisujući svog partnera.

- To su gluposti. Meni je to tada išlo na živce strašno. To je bila prava ljubav, živeli smo zajedno dve godine - poručio je on.