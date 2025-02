Pevačica konačno rekla nešto više od "Dobar dan"

Viki Miljković nedavno je napunila pedeset godina, pa je za rođendan odlučila da u novu deceniju uđe sa nekim novim odlukama.

- Kako sam “udarila“ u pedesetu vodim računa o ishrani pošto celog života nisam. Jela sam sve što mi padne pod ruku. Nisam veliki gurman, volim da skuvam i napravim, ali ne jedam velike količine. Kada sam proslavila pedeseti rođendan malo sam povela računa o ishrani i drago mi je da se to vidi – kaže Viki kojoj se ništa nije promenilo od kada je oduvala svećice sa tim brojem.

- Ne razmišljam o brojci i nije mi teška. Duhom se osećam mlađe i nekad, kad sam bila klinka, kada kažu taj broj godina da neko ima, pomislila sam “vau, kako to deluje puno“. Mada sada ne razmišljam više tako ili se granica pomerila pa lepo nosim svoje godine, kaže kroz osmeh.

Svaki slobodan trenutak provodi sa sinom

Kada ne radi i nije na putu zbog poslovnih obaveza, vreme provodi sa sinom Andrejem i pobednikom “Zvezda Granda“ Nerminom Hadžićem koji živi sa njima.

- Volim da sam sa njima u društvu i kada im dođu drugari i devojke prija mi to, ali se ne osećam kao tinejdžerka. Budem određeno vreme sa njima, zanimljivi su mi, ali se kasnije bacim na posao, to je kod mene opsesija – priča ona i dodaje:

- Pre neki dan u kući su mi rekli da sam gonič robova i da nisam normalna, koliko samo jurim da se radi i njih gledam da uposlim, takav mi je period.

Savete da treba da uspori dobija sa svih strana.

- Svi mi kažu da treba da stanem i ja se slažem sa tim, ali taj rad mene pokreće. Kada bih napravila pauzu i kada bih se odmorila, bilo bi mi dosadno i to ne bih bila ja, kaže Viki koja se osim muzikom bavi i privatnim biznisom.

O penziji razmišlja u pozitivnom smislu i novim promenama.

- Doći će verovatno i taj dan, ali onda ću otići u penziju i mislim da će to biti topliji krajevi, verovatno Dubai ili Majami. Onda ću da se opuštam i niko me neće podići da radim, jer ja sam takva dok radim, ja radim, ali kad stanem to je to.

Nedavno se u medijima pojavila informacija da je pevačica pazarila novi stan, ali kako ona kaže u pitanju je stari u koji se samo vratila.

- Nisam, te stanove sam pazarila davno i sad sam se samo preselila u stan koji sam davno kupila. Mislim da je to bio moj prvi stan, ali sam kancelariju i ono što mi treba za veći prostor prebacila.

Pevačica radi i na novom albumu, ali je izlazak istog odložila.

- Privodi se kraju, ali apsolutno mislim da nije vreme za to. Ne samo u našoj državi, već i svetu je neka uzburkana situacija. Posle bure i oluje naići neka mirnija vremena. To očekujem uskoro da se desi i sa tim će doći moj novi album. Treba ljudima da bude do muzike, a sada nije – iskrena je bila pevačica i otkrila da joj je teško da pronađe dobru pesmu.

- Svaki moj novi album nosi teret jer sam imala dosta uspešnih albuma i po nekoliko hitova na svakom i sve to nosi odgovornost. Trudim se da budem što bolja i trudim se da svoj deo posla odradim najbolje što mogu i ja i moji saradnici, i željno iščekujemo sud publike – kaže ona i dodaje:

- Dugo nisam izdala album, ali sam već u tim godinama da statusno, pevački i po hitovima mogu da radim i bez albuma, ali moja publika je to zaslužila i želim i imam volju.

Iako je pred kamerama uvek nasmejana, postoje emocije koje su za četiri zida.

- Umem da zaplačem, ali to je u moja četiri zida. Moji najbliži to znaju, ali nije to često, ja ne dozvolim tako često da padnem i ne kukam, ne plačem već se uvek snađem u onom što nam život servira od Boga je. U trenutku me možda neke stvari šokiraju, ali se podignem i idem dalje – kaže Viki.

Pevačica i njen sin Andrej međusobno sve poveravaju, te on nema potrebu da krije devojku.

- Dođe i devojka, ali ne govorim ja zamerke, još je mlad. Kad god je devojka u pitanju ja podržavam njegove želje i sve što je normalno, a on je normalan momak i normalnu devojku i dovodi. Uvek posluša kad nešto kažem – iskrena je bila ona.

- Uvek se puca na pobedu, ja sam takmičar i uvek pucam na pobedu. Svađe su uobičajene u našim redovima i borimo se i neka najbolji pobedi – rekla je Viki, a onda kroz smeh prokomentarisala to što pričaju da uvek glasa za kandidate kume Cece Ražnatović.

- Nije tačno, ima i kada ne glasam, a to što smo najbolje i najbolje spremimo kandidate to je njihova stvar, šta da radim neka se potrude pa će dobiti i oni glas.